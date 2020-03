OM : Mitroglou revient avec son salaire XXL, c’est confirmé

Dans : OM.

Auteur de 16 buts en 50 matchs disputés sous le maillot de l’OM, Kostas Mitroglou effectuera bien son retour à Marseille lors du prochain mercato estival.

Prêté à Galatasaray (1 but en 7 matchs) puis au PSV Eindhoven au mois de janvier, l’international grec ne parvient décidément pas à rebondir. Avec 3 buts en 13 matchs aux Pays-Bas, Kostas Mitroglou n’a pas convaincu les dirigeants néerlandais. Et selon les informations récoltées par Le Phocéen, il ne fait désormais plus aucun doute que Kostas Mitroglou effectuera bien son retour à l’Olympique de Marseille à l’issue de son prêt, qui expire le 30 juin prochain. Dans la cité phocéenne, Kostas Mitroglou a encore un an de contrat puisque son bail court jusqu’au 30 juin 2021.

Dans un article publié dans le courant du mois de février, le média spécialisé Sportune dévoilait quelques détails intéressants sur la situation économique du dossier Kostas Mitroglou. A 31 ans et à un an de la fin de son contrat, le Grec ne vaut plus grand-chose sur le marché des transferts puisque sa valeur marchande est estimée à 3 ME, bien loin des 15 ME dépensés par l’Olympique de Marseille pour le recruter en provenance du Benfica Lisbonne en août 2017. En revanche, le salaire de Kostas Mitroglou ne faiblit pas, lui. Heureusement, l’OM n’a pas payé un centime de son salaire durant ses prêts à Galatasaray puis au PSV Eindhoven. La saison prochaine en revanche, l’actuel dauphin du PSG devra assumer les émoluments de Mitroglou, estimés à 4 ME bruts par saison, ce qui fera de lui l’un des joueurs les mieux payés de l’OM en 2020-2021. A moins qu’il quitte le navire par on ne sait quel moyen…