OM : Mitroglou, Evra... Abdennour distribue les bons points

Dans : OM, Ligue 1.

Débarqué dans les ultimes heures du mercato cet été, Aymen Abdennour s’acclimate doucement mais surement à Marseille.

De retour de blessure, l’international tunisien pourrait être du voyage à Strasbourg dimanche soir en Ligue 1. Dans un entretien accordé à Foot Mercato, l’ancien défenseur de l’AS Monaco s’est exprimé sur deux joueurs importants du vestiaire olympien.

« Patrice Evra ? C’est un joueur très professionnel. Il a fait une carrière magnifique. Je le félicite pour ça. Dans le vestiaire, c’est un joueur qui parle avec tout le monde et qui est généreux. C’est un guerrier. Il veut tout donner à l’OM. C’est un gars simple qui est important dans le vestiaire comme sur le terrain » a confié le défenseur olympien à Foot Mercato avant de donner son avis sur l’intégration de Kostas Mitroglou, appelé à devenir le leader offensif de Rudi Garcia dans la cité phocéenne.

« Il est très gentil. C’est un joueur avec plein de qualités. J’ai fait quelques entraînements avec lui. C’est un vrai buteur. Il ne rate quasiment rien devant le but. C’est rare. On aura besoin de lui cette saison. Ça va être un plus pour nous. Il va nous aider ». Ses qualités entrevues cette semaine avec la Grèce ont en tout cas mis l’eau à la bouche aux supporters de l’OM. Ils n’attendent désormais qu’une chose : le voir réaliser les mêmes actions au Stade Vélodrome…