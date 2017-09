OM : Mitroglou demande à Garcia d’accélérer son retour !

Dans : OM, Ligue 1.

Recruté dans les ultimes heures du mercato, Kostas Mitroglou devrait bientôt disputer son premier match avec l’Olympique de Marseille.

Absent du groupe phocéen pour la réception de Toulouse dimanche soir, Kostas Mitroglou ne devrait plus tarder à être convoqué par Rudi Garcia. Et pour cause, le meilleur joueur de la sélection grecque est déterminé à défendre les couleurs de son pays, qui peut encore viser la deuxième place de son groupe, le 7 et le 10 octobre prochain (face à Chypre puis Gibraltar). Rudi Garcia préférait initialement conserver son joueur à Marseille pendant la trêve afin de parfaire sa condition physique, mais verrait en faite d’un bon œil que l’ancien buteur de Benfica ait du temps de jeu afin de retrouver du rythme selon les informations de RMC.

Désormais, le coach de l’OM doit trancher sur sa date de reprise à la compétition : dès jeudi à Salzbourg en Europa League ou dimanche à Nice ? Lundi, le buteur de 29 ans s’est entraîné avec le groupe pour la première fois depuis sa signature au club. Un nouveau point sera fait ce mardi et une décision définitive sera prise concernant le voyage (ou non) du joueur en Autriche pour le match de jeudi puisque Marseille décolle mercredi pour Salzbourg et s'y entraînera en fin de journée à la veille du match. Quoi qu’il en soit, le grand retour de Kostas Mitroglou se précise à l’OM. A un moment où l’équipe tourne bien avec… Clinton Njie en pointe.