OM : Mission commando, Villas-Boas met la pression aux joueurs

Sur une belle série de trois victoires consécutives en Ligue 1, l’Olympique de Marseille ne peut pas se vanter d’un tel bilan en Ligue des Champions.

Après la trêve internationale, le club phocéen jettera toutes ses forces dans la bataille afin d’inverser la tendance sur la scène européenne avec les réceptions de Porto et de l’Olympiakos, avant un déplacement à Manchester City. L’objectif pour la troupe d’André Villas-Boas est clairement d’accrocher au minimum la troisième place, synonyme de qualification en Ligue Europa. Mais selon les informations de La Provence, le coach portugais rêve encore d’une belle surprise avec possiblement la deuxième place du groupe. Pour cela, l’ancien manager de Tottenham souhaite prendre six points lors des trois derniers matchs, comme il l’a fait savoir à son groupe.

« C'est sans doute pour cela que, dans l'intimité du vestiaire, "AVB" a fixé un objectif de six points à prendre sur la phase retour. Cela signifie qu'il faudra gagner contre Porto et Olympiakos au stade Vélodrome. Rien d'insurmontable, a priori. Du moins, sur le papier et avec des cadres de retour à leur niveau supposé, ou à celui de leur rémunération, bien réelle, elle. Alors, un miracle est toujours possible, mais l'aventure en Ligue des champions ne devrait pas s'étirer au-delà du 9 décembre, date du déplacement à l'Etihad Stadium pour affronter Manchester City. La Ligue Europa reste néanmoins un objectif plus réaliste. Mais si l'OM est débarrassé de toutes ses corvées européennes dans un peu plus d'un mois, il pourra alors se concentrer pleinement sur les compétitions nationales, et sur la Ligue 1 en priorité » note le quotidien, qui en vient presque à espérer une élimination européenne de l’OM afin que les coéquipiers de Steve Mandanda se concentrent pleinement sur le championnat. L’effectif, assez large en quantité, doit toutefois permettre aux hommes d’AVB de concourir sur deux tableaux à la fois…