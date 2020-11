OM : Marseille dauphin du PSG, Nabil Djellit écœuré

Dans : OM.

Vainqueur de Strasbourg vendredi soir (0-1), l’OM a réalisé la très grosse opération de la 10e journée de Ligue 1.

Et pour cause, Marseille a observé avec gourmandise les défaites du Stade Rennais à Paris et de Lille sur la pelouse de Brest. Deux résultats qui signifient que Marseille pourrait s’emparer de la deuxième place dans un futur proche, dans la mesure où les hommes d’André Villas-Boas comptent un match de retard à jouer face au Racing Club de Lens, et qui avait été reporté pour cause de cas de Covid-19 au sein de l’effectif des Nordistes. A égalité de points avec Rennes, Marseille n’accuse qu’un petit point de retard sur Lille. Et la situation sidère totalement Nabil Djellit, comme le consultant de La Chaîne L’Equipe l’a fait savoir sur Twitter.

« En cas de succès vs Lens en match en retard, l'OM serait deuxième de L1 derrière le PSG. Terrible pour notre championnat quand on voit le jeu produit par les hommes de Villas Boas. Un dauphin comme ça aucune grande ligue n'en voudrait... » a publié le journaliste, qui n’a évidemment pas manqué de faire réagir les supporters de l’Olympique de Marseille avec un tel tweet. Car si les fans marseillais sont bien conscients de la pauvreté du jeu proposé par leur équipe, la provocation de Nabil Djellit va toujours aussi loin dans la provocation. Après la trêve internationale, l’Olympique de Marseille accueillera successivement l’OGC Nice et le FC Nantes au Vélodrome en Ligue 1, tandis que le match en retard face à Lens n'a toujours pas été reprogrammé par la commission des compétitions de la LFP.