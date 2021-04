OM : Milik va rester, il se fixe un énorme objectif

Dans : OM.

Acteur principal de la remontée de l’Olympique de Marseille en Ligue 1, Arkadiusz Milik prévoit de rester une saison de plus au sein du club phocéen.

En quête du fameux « grand attaquant » depuis l’arrivée de Frank McCourt en 2016, l’OM a enfin trouvé son bonheur avec Arkadiusz Milik. Arrivé en janvier dernier dans le cadre d’un prêt avec option d’achat en provenance de Naples, l’international polonais a déjà mis tout le monde d’accord autour du Vélodrome. Auteur de cinq buts en 11 matchs de championnat, le joueur de 27 ans semble s'épanouir à Marseille. Sauf qu’avec le retour du mercato, son avenir est de plus en plus incertain.

Longoria n’est pas dupe pour Milik

Même Pablo Longoria s’est montré pessimiste sur ce dossier devant les médias cette semaine : « Il faudra négocier avec nous, pas de gentlemen's agreement. Quand un top club veut un joueur, le joueur veut y aller. Mais Arek dit tous les jours qu'il est très content ici, dans un grand club. Mais sur le marché, pour un joueur de ce niveau, il y a toujours une possibilité de finir dans l'un des meilleurs clubs européens ». Malgré tout, Milik pense vraiment à faire une saison entière sous le maillot de l’OM.

« J’espère qu'on y arrivera l'année prochaine »

« Tout le monde est important, ce n'est pas seulement Milik, Payet, Thauvin. On joue à 11 sur le terrain et chacun d'entre nous doit montrer quelque chose et avoir de la personnalité pour jouer dans ce club. Parce que la place de ce club, c'est d'être en Ligue des Champions, pas de se battre pour jouer la Ligue Europa. Et j'espère qu'on y arrivera l'année prochaine. Je n'ai jamais dit que je voulais quitter Marseille. Je suis très heureux ici. Je joue, je marque. Je me sens bien ici. Marseille m'a donné une chance dans un moment difficile. J'ai vraiment apprécié ça. J'ai un contrat avec Marseille. Ca dépendra aussi du club », a lancé, sur Canal+, le buteur polonais, qui envoie donc un message aux supporters olympiens. Reste à savoir s’il va respecter sa parole si un grand club comme la Juventus débarque avec un joli chèque l’été prochain...