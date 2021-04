OM : Milik déjà remplacé ? Longoria a une idée

Dans : OM.

A la recherche d’un buteur au mercato estival il y a un an, l’OM s’était très sérieusement penché sur le profil de José Juan Macias.

Le jeune buteur des Chivas de Guadalajara avait tout pour plaire et l’Olympique de Marseille était très chaud pour le recruter mais finalement, le dossier n’avait pas abouti. Un an plus tard, l’attaquant mexicain de 21 ans est toujours aux Chivas. Au vu de sa belle saison (12 buts toutes compétitions confondues), cela ne devrait pas durer et les clubs européens vont sans aucun doute se positionner pour le recruter. A en croire les informations obtenues par Soy Futbol, le président olympien Pablo Longoria est toujours intéressé par le profil de José Juan Macias, dont le potentiel recrutement avait été validé par le très exigeant André Villas-Boas à l’époque.

L’été dernier, l’OM avait échoué dans le dossier José Juan Macias et s’était rabattu sur Luis Henrique, qui s’est avéré être finalement un pur ailier et non pas un avant-centre, ce qui avait provoqué la désolation d’André Villas-Boas. Un an plus tard, voici l’OM de nouveau actif sur ce dossier. Il faut dire que Marseille a l’intention de régénérer son effectif au mercato et devrait se montrer extrêmement actif. En attaque, Valère Germain va partir (libre) tandis que Dario Benedetto ne sera pas retenu en cas de proposition, notamment venue de l’Amérique du Sud.

Enfin, tous les regards seront tournés vers Arkadiusz Milik, auteur de son cinquième but à Marseille contre Montpellier ce week-end et qui dispose d’un accord de principe avec Pablo Longoria pour partir en cas de grosse offre. Le départ du Polonais, vers la Juventus Turin ou ailleurs, est loin d’être acquis mais s’il venait à se concrétiser, nul doute que l’OM serait dans l'obligation de frapper un gros coup pour le remplacer. Reste maintenant à voir si le profil de José Juan Macias plaira autant à Jorge Sampaoli qu’il plaisait à André Villas-Boas, alors que son club des Chivas réclame environ 10 ME pour le laisser partir.