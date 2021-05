OM : Milik, une terrible menace au mercato !

Dans : OM.

Dans le viseur de Tottenham au mercato, Arkadiusz Milik est également ciblé par Massimiliano Allegri, le nouveau coach de la Juventus Turin.

Prêté jusqu’en juin 2022 avec obligation d’achat, Arek Milik est un joueur de l’OM à part entière. Cela étant, le président marseillais Pablo Longoria aura très fort à faire pour conserver son international polonais au mercato estival. Et pour cause, l'attaquant olympien, auteur de dix buts en seize matchs toutes compétitions confondues depuis son arrivée en France, est extrêmement courtisé. Ce week-end, la presse anglaise s’est faite l’écho d’un intérêt de Tottenham pour Arkadiusz Milik. Ce lundi matin, c’est en Italie que le nom du buteur de l’OM fait parler. Car selon les informations de Tuttosport, le coéquipier de Robert Lewandowski en sélection polonaise est une cible de premier ordre pour Massimiliano Allegri à la Juventus Turin.

De retour chez les Bianconeri après le limogeage d’Andrea Pirlo, le technicien italien de 53 ans a établi une liste colossale de 50 noms à ses dirigeants. Parmi eux, des membres de l’effectif actuel, des joueurs qui pourraient revenir et d’éventuelles recrues qu’il aimerait compter à la Juventus Turin la saison prochaine. Dans le secteur offensif, on y retrouve Arkadiusz Milik, qui a plusieurs atouts forts aux yeux de Massimiliano Allegri. L’entraîneur de la Juventus Turin apprécie son profil, qu’il juge complémentaire à celui de Cristiano Ronaldo, ainsi que sa mentalité de leader exemplaire. D’un point de vue économique, Arkadiusz Milik a également de sérieux arguments à faire valoir. Contrairement à des grands attaquants européens, il n’est pas totalement hors-tarif. Effectivement, en cas de proposition à hauteur de 20 ME, l’Olympique de Marseille pourrait se laisser tenter. Une broutille pour la Juventus Turin lorsqu’il s’agit de négocier la venue d’un buteur de ce calibre. Reste à voir si Milik, qui fera de son temps de jeu une priorité dans l’optique de la Coupe du monde 2022, sera chaud à l’idée de rejoindre un club où évoluent déjà Dybala, Morata et Cristiano Ronaldo…