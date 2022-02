OM : Milik, un triplé et les vestes se retournent !

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Remplaçant depuis plusieurs semaines, Arkadiusz Milik a inscrit un retentissant triplé vendredi soir lors du match entre l’OM et Angers (5-2).

Sur le banc face à Montpellier et Lyon la semaine dernière, Arkadiusz Milik a saisi sa chance contre Angers en inscrivant un triplé capital pour la suite de la saison de l’Olympique de Marseille. Associé à Cédric Bakambu dans un 4-4-2 inhabituel, l’international polonais a fait preuve d’efficacité, suffisant pour convaincre Jorge Sampaoli d’en refaire un titulaire à part entière ? La prestation de Milik contre le SCO a changé la donne, ce que l’entraîneur de l’OM a reconnu en conférence de presse avant le déplacement à Nice en quart de finale de la Coupe de France. « Je parle souvent avec lui. S'il n'arrive pas à marquer, son rôle devient neutre. Il faut qu'il participe à toutes les actions du jeu. Je sais qu'il m'écoute et qu'il est intéressé » a indiqué Jorge Sampaoli, qui attend un poil plus de Milik dans la construction du jeu mais qui reconnait que le Polonais devient indispensable quand il devient efficace.

Rothen pas fan de Milik, mais...

Avant le triplé de Milik contre Angers, les critiques fusaient au sujet de l’international polonais et sur RMC, Jérôme Rothen avait notamment fustigé les mauvaises prestations du Polonais. Après la victoire de vendredi au Vélodrome, la donne a changé selon l’animateur de ‘Rothen s’enflamme’ même si l’ancien milieu du PSG ne veut pas (encore) faire de Milik un titulaire indiscutable à l’OM. « Milik est-il désormais un titulaire indiscutable? Je réponds que non. C'est clair et net. Ce n'est pas parce qu'il a mis trois buts contre Angers qu'il est un titulaire indiscutable » a lancé Jérôme Rothen avant de concéder que le triplé du Polonais et son adaptation express au 4-4-2 de Jorge Sampaoli pouvait être deux déclics importants. « Avec de la confiance, une équipe qui joue pour lui, pourquoi pas retrouver Milik en tant que titulaire ? Milik, dans l'état de forme de vendredi soir, il n'y a pas d'équivalent dans l'effectif marseillais. Il est bien meilleur que tous les autres. Mais ce Milik-là, je ne l'ai vu que vendredi » a lancé Jérôme Rothen, convaincu par le Milik de vendredi soir et qui espère maintenant que le Polonais sera suffisamment régulier pour rester titulaire à Marseille.