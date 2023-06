Officiel ‍: Milik transféré à la Juventus, l'OM touche 7 millions d'euros

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Prêté cette saison par l'Olympique de Marseille à la Juventus, Arkadiusz Milik ne reviendra pas à l'OM. Les deux clubs ont finalisé ce mercredi le transfert du buteur polonais.

A quelques jours du passage de l’OM devant la DNCG, c’est une bonne nouvelle qui s’annonce pour le club phocéen. L'Olympique de Marseille a officialisé ce mercredi soir le transfert d’Arkadiusz Milik à la Juve. Lors du mercato estival 2022, et fort de la signature d’Alexis Sanchez, Pablo Longoria avait accepté de prêter le buteur polonais à la Vieille Dame. Et même si la saison n’a pas été simple du côté de Turin, Milik avait réussi, peu à peu, à mettre dans l’ombre Dusan Vlahovic, que la Juventus avait fait venir de la Fiorentina pour 81 millions d’euros au mercato d’hiver 2022.

Milik rejoint définitivement la Juventus

Prêté par l’OM à la Juventus de Turin cette saison, 𝗔𝗿𝗸𝗮𝗱𝗶𝘂𝘀𝘇 𝗠𝗶𝗹𝗶𝗸 🇵🇱 s’engage définitivement avec le club turinois.

Bonne chance pour la suite de ta carrière @arekmilik9 🤝 pic.twitter.com/Qxa6Tprvo6 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) June 21, 2023

Pour parvenir au transfert de l'attaquant de 29 ans, les responsables du club italien vont payer 6 millions d'euros, plus un million d'euros de bonus. Pour rappel, Arkadiusz Milik avait fait l'objet d'un prêt pendant 18 mois à l'OM par le Napoli au mercato d'hiver 2021, avant de rejoindre officiellement l'Olympique de Marseille le 1er juillet 2022. Moins de deux mois plus tard, l'international polonais était cette fois prêté à la Juventus. L'opération n'est pas tout à fait neutre pour le club de Ligue 1, mais pas loin. Cette saison, Milik a marqué sept buts en Serie A et deux buts en Ligue des champions sous le maillot de la Juventus