OM : Milik, Thauvin, Payet, la MTP fait peur à Villas-Boas

Opposé au Stade Rennais en Ligue 1 samedi soir, André Villas-Boas envisage d’aligner l’attaquant Arkadiusz Milik aux côtés de Florian Thauvin et Dimitri Payet. Mais l’entraîneur de l’Olympique de Marseille doute de leur entente.

Entré pour une demi-heure à Monaco (défaite 3-1) le week-end dernier, Arkadiusz Milik pourrait profiter de sa première titularisation avec l’Olympique de Marseille à Rennes. La recrue olympienne n’est évidemment pas au meilleur de sa forme après une demi-saison sans jouer. Mais l’entraîneur André Villas-Boas a été rassuré par la condition physique du Polonais. Cette confrontation entre prétendants aux places européennes est donc l’occasion pour le technicien d’aligner un redoutable trio composé de son nouvel avant-centre, de Florian Thauvin et de Dimitri Payet. Mais pour la réussite de leur association, le technicien a tenu à avertir ses deux ailiers sur leur état d’esprit.

« Milik, Thauvin et Payet titulaires ? Oui, c'est possible, a envisagé le Portugais. Ce qu'il faut c'est un état d'esprit irréprochable, une envie unique et une sensibilité sur ton corps avec le poids de ce maillot. C'est le plus important. C'est possible et ça doit. Il faut que tout le monde fasse les efforts pour trouver le chemin de la victoire. Leur créativité, leurs capacités techniques individuelles sont indiscutables, il faut faire fonctionner en équipe, pour tous et pour le groupe. Il faut oublier les ambitions individuelles, les stats personnelles. Si on arrive à ça, on peut exploiter le mieux de chacun, comme pour Steve (Mandanda) et Payet la saison dernière. C'est possible, c'est en eux, mais il faut en tirer un peu plus. » En tout cas, sur le papier, ce trio semble prometteur.