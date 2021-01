OM : Milik proche de Marseille, Villas-Boas freine brutalement

Dans : OM.

Présent ce lundi en conférence de presse, André Villas-Boas a été interrogé sur la possibilité de voir Arkadiusz Milik arriver dans les prochaines heures en provenance de Naples. Sa réponse a calmé l'ambiance.

Depuis 24 heures, différents médias annonçaient qu’un accord avait été trouvé entre l’Olympique de Marseille et Naples pour le transfert de Arkadiusz Milik, seuls quelques détails devant encore être réglés entre les deux clubs. Mais, à deux jours du match entre l’OM et le RC Lens, André Villas-Boas a été nettement plus prudent sur ce même thème. Si l’entraîneur phocéen explique que des négociations sont en cours entre le club d’Aurelio De Laurentiis et celui de Jacques-Henri Eyraud, il estime que le dossier pourrait être long à se finaliser et que c’est pour cela que Pablo Longoria s’activait sur d’autres pistes pour éventuellement ne pas être piégé si des fois l’attaquant polonais du Napoli ne venait.

Souvent échaudé dans ce dossier, André Villas-Boas a choisi la prudence, quitte à refroidir un peu les supporters de l’Olympique de Marseille. « Je ne sais pas s'il y a la possibilité de le faire signer dans les prochains jours, mais c'est une opération compliquée. On continue à travailler d'autres dossiers. Cela peut durer jusqu'à la fin du mercato », a précisé l’entraîneur portugais de l’OM au sujet de Arkadiusz Milik. Intox ou prudence absolue, le peuple marseillais va devoir patienter encore un peu avant de savoir si l’attaquant international polonais va débarquer de Naples ou bien s’il faudra encore se tourner vers une autre piste. Du côté italien, on ne voit plus aucun obstacle entre l'Olympique de Marseille et Naples pour aboutir à un accord pour Milik.