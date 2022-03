OM : Milik prend le micro et allume Sampaoli

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Titulaire au sein d’un 4-4-2 qui a pu surprendre ce dimanche soir, Arek Milik n’a pas réussi à trouver le chemin des filets, et a donc connu la défaite avec l’OM face à Monaco (0-1).

Une nouvelle contre-performance qui expose encore plus le club provençal aux critiques. Et notamment son entraineur, qui ne fait plus du tout l’unanimité avec ses choix et ses stratégies. Un bouillant communiqué de la part d’un groupe de supporters avait tout simplement remis en cause ses compétences. Et malgré un système taillé pour satisfaire le peuple avec plus de poids offensif et la fin du fameux « faux 9 », le fiasco face à Monaco a été total. Milik en a profité pour donner le fond de sa pensée après la rencontre sur Amazon Prime, avec un tacle même pas voilé à l’encontre de son entraineur, qui l’a mis pendant plusieurs matchs sur le banc de touche alors que le Polonais enchainait les buts.

Milik demande du temps de jeu

Quand Milik est sur le banc ça tape sur Sampaoli.



Quand Milik est titulaire en numéro 9, ça tape sur Sampaoli en disant qu'il est meilleur à 2 attaquants.



Quand Milik est titulaire à 2 attaquants avec Bkambu, ça tape encore sur Sampaoli.#TeamOM #OMASM — BielsaMania (@El_loco_____) March 6, 2022

« J’étais content d’être titulaire ce soir, mais on a manqué beaucoup de choses, ce n’était pas facile non plus de jouer sans ailier. Pou moi c’est très difficile d’expliquer cette défaite. Je pensais qu’on allait gagner et récupérer cette deuxième place. On n’a pas gagné depuis trois matchs, la situation est comme ça, on doit travailler. Si je joue mal, je joue mal, ma performance c’est moi que ça concerne en premier lieu. L’équipe va au-delà de mon cas personnel. Après, on change de système souvent, on a joué en 433 contre Clermont, là en 442. Sur les deux derniers matchs je n’ai pas joué, or pour moi le rythme c’est très important. Je me sens mieux quand je joue tous les trois jours. Il me manque du temps de jeu pour être meilleur. Vous voyagez beaucoup, vous ne jouez pas, et ça peut vous manquer… Mais à la fin c’est le coach qui décide, et je respecte ses choix », a livré l’ancien de Naples, qui n’a pas voulu officiellement contester les choix d’un Jorge Sampaoli qui est lui de plus en plus critiqué. Surtout si les résultats ne sont plus au rendez-vous, alors que le jeu est quasiment inexistant depuis la belle victoire à Lens le mois dernier.