OM : Un défenseur de l'OM prêt à filer en Chine ?

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

L'Olympique de Marseille ayant la sixième défense de Ligue 1, juste derrière Caen et Amiens, il ne fait aucun doute que ce secteur sera l'un des points à renforcer lors du prochain mercato. Même si l'OM a déjà bien investi l'été dernier, certains joueurs ont un petit coup de moins bien, à l'image d'Adil Rami ou ne sont pas au niveau attendu comme Aymen Abdennour. Quoiqu'il en soit, et même si Rudi Garcia est satisfait des prestations de ses joueurs, il y aura du mouvement dans le secteur défensif.

Et a priori, un départ est déjà acté, c'est celui de Rolando. Arrivant en fin de contrat, le défenseur international portugais de 32 ans ne sera pas prolongé par l'Olympique de Marseille, et il aurait déjà une petite idée sur sa future destination. En effet, L'Equipe affirme que le club chinois du Henan Jianye a transmis en février une offre de contrat de deux ans à Rolando, et que ce dernier n'aurait pas dit non. Il est vrai que le défenseur de l'OM arrive doucement vers le terme de sa carrière et que les salaires chinois sont plutôt généreux pour les footballeurs européens. De là à annoncer son départ de Marseille pour la Chine...