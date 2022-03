Sampaoli et l'OM, un clash que personne n'a vu venir !

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'Olympique de Marseille réalise un bon parcours en Ligue 1, et même si la Conférence League est un ersatz de Coupe d'Europe, la formation de Jorge Sampaoli poursuit sa route. Cela ne suffit pas aux Dodgers.

On ne sait pas si cela grondera ce dimanche soir dans les tribunes du Vélodrome à l'occasion de la réception de l'AS Monaco par l'OM, mais de manière assez surprenante, le ton est monté d'un seul coup entre l'une des principales associations de supporters du club phocéen et Jorge Sampaoli. Via les réseaux sociaux, les Dodgers, installés dans le Virage Nord, et dirigé par le très influent Christian Cataldo, tapent du poing sur la table et attaquent l'entraîneur argentin sur ses choix tactiques et humains. Quand on sait l'influence de ces supporters auprès des responsables de l'Olympique de Marseille, il se pourrait bien que ce communiqué très virulent ait des effets encore insoupçonnés, au moment où l'OM doit s'accrocher pour conserver sa place sur le podium de la Ligue 1. Car les supporters marseillais y vont de bon cœur contre Sampaoli.

Jorge Sampaoli, un faux Marcelo Bielsa à Marseille

𝑪𝒐𝒏𝒇𝒆́𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒔𝒆 #OMASM 🎙



𝗣𝗼𝗹 𝗟𝗶𝗿𝗼𝗹𝗮🇪🇸 et 𝗝𝗼𝗿𝗴𝗲 𝗦𝗮𝗺𝗽𝗮𝗼𝗹𝗶🇦🇷 sont en direct sur notre chaîne @TwitchFR 📲 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 4, 2022

« Malgré des résultats probants et des objectifs toujours réalisables, de nombreuses questions continuent de polluer le quotidien de l'Olympique de Marseille. Elle concerne évidemment la gestion sportive et humaine de J.Sampaoli. Si son arrivée, il y a un an, faisait l’unanimité parmi les supporters, les médias et surtout les joueurs, les belles envolées et les déclarations d’amour de l’époque ont tendance à perdre de leur superbe. En cause, les changements incessants de la part de l’Argentin d'un match à l’autre, quel que soit le résultat. Il n'a quasiment jamais reconduit la même équipe depuis les trois coups de la saison. On peut comprendre la frustration et l’amertume des joueurs, soumis à l'humeur, aux désirs et aux choix d’un entraîneur sans ligne de conduite cohérente (...) Quel crédit accorder à un technicien qui aligne un joueur sur l'aile gauche de l’attaque avant de le titulariser arrière droit le match suivant ? Que dire de sa gestion de certains joueurs, passant du statut de titulaire indiscutable à celui de remplaçant sans aucune explication légitime, la rencontre suivante ? Le traitement de Mandanda est injuste et irrespectueux envers le joueur et surtout envers l'homme. Il n'a jamais démérité, s’est toujours comporté en capitaine et coéquipier exemplaire. Sa sortie de l’équipe ne repose sur aucune logique sportive. Ses rares titularisations prouvent qu'il n’a rien perdu de son talent et de son implication. Il reste Il Fenomeno, n’en déplaise à certains. Le cas Milik interpelle tous les supporters de l'O.M. Jamais, depuis près de 10 ans, notre club n’a eu dans son effectif, un tel joueur. Un buteur de classe internationale. Le fameux grand attaquant tant désiré depuis toutes ces années. Sa carrière et ses statistiques parlent pour lui. 11 devrait être le premier nom que l'entraîneur couche sur la feuille de match. Pour Sampaoli, le polonais n’est pas l’homme de la situation. Au mieux, une doublure de Payet ! On croit rêver. Quand il partira, car il devrait malheureusement quitter le club rapidement pour une équipe majeure du continent, on s’apercevra qu’il était de la race des grands numéro neuf (...) Sampaoli est arrivé avec, accroché dans son dos, la pancarte de disciple de Marcelo Bielsa. Son mentor, son maître à penser. Il a étudié ses principes de jeu, sa philosophie et a écouté en boucle ses conférences de presse. Il s’est glissé dans ses pas, emprunte sa voie. Dans le passé, une publicité vantait les mérites d'une boisson sans alcool qui ressemblait à une autre, qui elle, en avait vraiment. Sampaoli serait une sorte de Canada Dry de Bielsa. Il ressemble, mais n’en a ni le goût, ni la saveur », lancent notamment les responsables des Dodgers, qui collent un avertissement à l'entraîneur de l'Olympique de Marseille.