OM : Milik ou Sampaoli, il n'en restera qu'un

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Remplaçant contre Karabagh jeudi soir, Arkadiusz Milik était de nouveau sur le banc à Troyes dimanche après-midi en Ligue 1.

Malgré des buts importants marqués ces dernières semaines, Arkadiusz Milik n’est plus un titulaire aux yeux de Jorge Sampaoli, un constat étonnant pour la majorité des supporters de l’Olympique de Marseille. Et pour cause, l’OM a mis des années à avoir un grand attaquant et maintenant qu’il en a un en stock avec Arkadiusz Milik, voilà que l’entraîneur décide d’en faire un remplaçant. Il n’y a décidément rien de simple à Marseille, malgré la qualification pour les 8es de finale de l’Europa Conférence League et la deuxième place au classement. Et cela ne risque pas de s’arranger d’ici la fin de la saison car pour le journaliste Nicolas Filhol, il est clair qu’en juin prochain, Pablo Longoria va devoir trancher entre Jorge Sampaoli et Arkadiusz Milik. Car de toute évidence, les deux hommes ne cohabiteront pas au-delà de la fin de saison.

Milik ou Sampaoli, l'OM va devoir choisir

🎙️ Éric Di Meco : "L'OM a les moyens d'être sur le podium. Encore faut-il faire les bons choix. Ça m'inquiète de voir Milik sur le banc quand il faut gagner." (La Provence)#TeamOM pic.twitter.com/uXrbtn6zFg — MercatOM (@Mercat_OM) March 1, 2022

« Moi je pense que Sampaoli reste, Milik ne restera pas. Plus ça va, plus ça paraît évident… Sauf s’il lui redonne sa chance avant la fin de la saison mais plus ça va, plus ça paraît évident que Milik va partir cet été. Pour jouer la Ligue des Champions, c’est sûr que c’est mieux d’avoir un bon attaquant. Là où je ne suis pas d’accord et je ne veux pas aller trop loin dans la réflexion, c’est que je vois certains qui disent : c’est Milik ou Sampaoli. On le voit sur les réseaux sociaux, ils veulent que le coach parte parce qu’il est en train de carrer Milik. Mais dans la réalité, Sampaoli est suffisamment intelligent pour comprendre que Payet ne peut pas jouer tous les matchs et qu’il y a la place pour les faire jouer ensemble mais surtout alterner. Gerson avec Milik ça peut marcher, Payet avec Milik ça a marché… Il peut tourner avec les trois ! » a analysé le journaliste du site FC Marseille, pour qui à la fin de la saison, il sera l’heure de faire un choix crucial pour l’état-major de l’OM entre Jorge Sampaoli et Arkadiusz Milik.