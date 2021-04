Dans : OM.

Buteur contre Montpellier, Arkadiusz Milik enflamme les supporters de l'Olympique de Marseille. Mais le buteur polonais semble déjà promis à un départ pour la Juventus.

Oublié Dario Benedetto, ancien futur grand attaquant de l’OM. Depuis qu’il a rejoint le club phocéen au dernier mercato d’hiver, Arkadiusz Milik a mis des étoiles dans les yeux des fans marseillais. Il est vrai qu’il y a bien longtemps que l’Olympique de Marseille n’avait eu dans son effectif un joueur capable d’enchaîner les buts comme le fait l’international polonais, qui plus est avec un vrai flair de numéro 9. Même si sa réalisation contre Montpellier n’a pas permis à la formation de Jorge Sampaoli de s’imposer, Arkadiusz Milik a redonné le sourire aux suiveurs de l’OM, ce qui n’avait pas été le cas depuis longtemps. Consultant de RMC, Jonatan MacHardy a reconnu qu’il était emballé par l’ancien attaquant de Naples, mais qu’il ne lui voyait hélas pas un avenir du côté de Marseille.

Et Jonatan MacHardy de se lâcher brutalement. « Milik, c’est le meilleur numéro 9 de Ligue 1, mais il va partir. Il va aller à la Juventus, il n’a rien à faire à l’Olympique de Marseille malheureusement. Kean, Icardi, Volland, Yilmaz, tout ça, mais je suis désolé Milik est une pointure au-dessus. C’est le meilleur pur 9 à l’heure actuelle, donc il faut en profiter, car la saison prochaine il ne sera plus là », a expliqué le consultant, qui pense que la clause libératoire d’Arkadiusz Milik existe réellement et que l’attaquant international polonais ne prolongera pas sa carrière sous le maillot de l’OM afin de rejoindre au plus vite la Juventus et la Serie A. Que les supporters de l’Olympique de Marseille en profitent jusqu’à la fin de l’actuelle saison, même si Pablo Longoria va probablement tout faire afin d'éviter le pire.