OM : Milik et Sampaoli, il annonce une explosion à Marseille

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'Olympique de Marseille est en positif confortable sur le podium de la Ligue 1 et cela grâce notamment à l'efficacité de Milik. Seul souci, avec Sampaoli ça coince.

Les résultats de Jorge Sampaoli, du moins en Ligue 1, militent en faveur de l’entraîneur argentin de l’Olympique de Marseille. Désormais solide dauphin du PSG, l’OM a fait le break ce week-end à la faveur de sa victoire à Metz. Un succès qui doit beaucoup au geste de grande classe réalisé par Arkadiusz Milik, entré en jeu à la place de Cédric Bakambu quelques minutes avant. Le buteur polonais du club phocéen ne l’a pas caché, cette situation de super remplaçant ne l’enchante guère, et il a bien du mal à comprendre le comportement de Sampaoli à son encontre. Pour Benoît Trémoulinas, qui a joué sous les ordres du coach sud-américain lorsqu’il évoluait à Séville, il est clair que ce dernier vit sur sa planète et impose ses choix sans discuter avec ses joueurs. Au risque de tout casser comme cela avait été le cas avec le club andalou. Pour l’ancien international français, le risque est grand que ce scénario se reproduise du côté de Marseille, la gestion du cas Arkadiusz Milik étant symbolique du danger qui guette.

Milik mérite mieux à l'OM que ce que lui propose Sampaoli

Sur le plateau de l’Equipe de Greg, Benoît Trémoulinas a expliqué pourquoi il avait des craintes pour l’OM et pour Arkadiusz Milik. « Jorge Sampaoli, je l’ai connu juste un an à Séville, et c’était toujours sur un fil jusqu’au moment où le groupe a explosé, car il continuait à faire ses choix tactiques qui étaient un peu bizarres, des compos d’équipe où on s’interroge, des joueurs défensifs qui étaient placés dans des couloirs offensifs. Alors oui pour l’instant, ça fonctionne bien, c’est même un choix payant, ce qu’il a fait avec Milik. On ne peut rien dire, puisqu’il le fait rentrer et Milik marque et donne la victoire à l’OM. Mais ce que je regrette avec Sampaoli, c’est que Milik est un attaquant, un grand attaquant même, suivi par de très grands clubs, et il a besoin de confiance. Il a besoin de jouer, de marquer et là même s’il est bien, Sampaoli l’a remis sur le banc. Je ne comprends pas trop cette gestion. Alors oui ça fonctionne, mais jusqu’à quand ? Il doit s’appuyer sur Milik, car ça n’ira pas jusqu’au bout », a confié l’ancien latéral gauche, visiblement pas convaincu par ce qu’il a connu à Séville avec Jorge Sampaoli.