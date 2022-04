Avec Karim Bennani à la VAR, l'OM battait le PSG

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Pour l'ancien journaliste de Canal+, désormais sur Prime Video, le score du match entre le PSG et l'OM aurait pu être inversé s'il avait été à la VAR. Karim Bennani justifie son analyse.

« Il faudrait une demi-heure pour expliquer pourquoi la VAR ne règle pas les problèmes, mais les déplace. Je suis contre la VAR. Je pense que c'est une belle merde et que malheureusement, on ne reviendra pas en arrière ». En 2019, interrogé à la télévision italienne sur l’usage de l’assistance vidéo aux arbitres en Europe, Michel Platini avait été chirurgical. Et le triple Ballon d’Or français, ancien patron de l’UEFA, avait clairement raison, tant cette aide aux arbitres suscite plus de problèmes qu’elle n’en règle. Car évidemment chacun voit la VAR à sa sauce et un hors-jeu sifflé pour 1 centimètre est probablement très injuste, mais lorsqu’il est constaté par le système mis en place, l’arbitre n’a pas d’autre choix que de siffler. Lors du prochain mondial au Qatar, la FIFA ayant prévu d’utiliser un outil automatique, on risque de parler encore une fois de cette modernisation. Pour en revenir au débat du jour, à savoir la décision de François Letexier de siffler un penalty pour le PSG suite à une main de Valentin Rongier, et de refuser un but à l’OM sur un hors-jeu très limite, mais hors-jeu quand même, Karim Bennani estime que l’arbitrage français a déraillé et a pénalisé l’Olympique de Marseille, qui au final a été battu (2-1) par le PSG.

Le penalty pour le PSG, une erreur, et le but refusé à l'OM, une spécificité française

Sur la chaîne L’Equipe, le journaliste a donné sa version des faits. « Clairement la règle dit que si ça touche une partie du corps avant de toucher la main, et l’ancien arbitre Saïd Ennjimi l’a expliqué, Neymar est à quelques centimètres de Valentin Rongier, Rongier n’a pas le temps d’enlever son bras. La VAR aurait dû présenter ce ralenti-là à François Letexier, et ne pas accorder ce penalty. Pour le but de William Saliba, en Angleterre, il aurait été validé parce qu’on donne l’avantage à l’attaque dans une position aussi litigieuse avec une mini-épaule. C’est à l’interprétation de l’arbitre », constate Karim Bennani, qui n'aurait donc pas permis à Kylian Mbappé d'égaliser avant la pause sur penalty, et qui aurait accordé le but de William Saliba. De quoi alimenter la polémique et susciter des débats...jusqu'au prochain match.