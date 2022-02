OM : Milik et Sampaoli, alerte au clash à Marseille !

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Dimanche soir, un coup de génie d’Arkadiusz Milik a permis à l’OM de l’emporter dans la douleur sur la pelouse de Metz (1-2).

Auteur d’un triplé contre Angers lors de la journée précédente, l’attaquant polonais de l’Olympique de Marseille a démarré sur le banc à la surprise générale contre Metz. Pour cette rencontre, Jorge Sampaoli lui a préféré Dimitri Payet, Bamba Dieng et Cédric Bakambu en attaque. Motivé à l’idée de prouver à son entraîneur qu’il avait tort de le mettre sur le banc, Arkadiusz Milik n’a mis que quelques minutes pour inscrire une retournée magnifique afin de permettre à Marseille de l’emporter. Et dès le coup de sifflet final au micro de Prime Video, l’ex-buteur de l’Ajax Amsterdam et de Naples a lancé un message à Jorge Sampaoli avec une déclaration très piquante. « Si je comprends pourquoi j’étais remplaçant ? Il y a des choses que je ne comprends pas. Mais je fais mon travail. C'est tout » a lancé Arkadiusz Milik dans un ton glacial envers son entraîneur.

La réponse piquante de Sampaoli à Milik

La réponse de Jorge Sampaoli en conférence de presse était très attendue et l’entraîneur argentin de l’Olympique de Marseille n’a pas vraiment réchauffé l’atmosphère avec une réponse là aussi très froide. « Ce que Milik ne comprend pas, à lui de l’expliquer. Je peux seulement expliquer ce que moi je comprends… » a lancé Jorge Sampaoli avant d’amorcer un début d’explication tactique. « Nous avions un plan de jeu. Nous avions décidé de passer par les côtés et de jouer avec deux attaquants sur les ailes. C’est pour ça que ce sont deux autres joueurs qui ont joué (Dieng et Bakambu, ndlr). On a pensé qu’il fallait cela pour ce match, face à cet adversaire » a expliqué Jorge Sampaoli. Par la suite relancé sur le but magnifique inscrit par Arkadiusz Milik, l’entraîneur de l’OM a reconnu que le Polonais avait débloqué une situation mal engagée avec un but venu d’ailleurs dont l’ancien numéro 9 de Naples a le secret.

« Je suis très content. Les joueurs comme lui, que je qualifie d’absolu, ont cette capacité à décider du sort des matches. On avait du mal à finir le travail. Ce qui me préoccupe, c’est l’OM, ce n’est pas le cas particulier d’un joueur ou d’un autre. Je suis content parce qu’il y a beaucoup de gens qui sont contents ce soir à Marseille. C’est un but exceptionnel marqué par un joueur de très grande qualité » s’est réjoui Jorge Sampaoli, qui reverra peut-être ses plans avant la réception de Qarabag en 16es de finale de l’Europa Conférence League jeudi soir au Vélodrome. Un match pour lequel Arkadiusz Milik a de grandes chances d’être titulaire, à moins que les explications entre l’attaquant de l’OM et Jorge Sampaoli soient trop musclées ce lundi au moment de débriefer la mise sur le banc de Milik contre le FC Metz.