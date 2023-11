L'OM cale encore à Strasbourg

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 13e journée

Stade de la Meinau

Strasbourg-OM 1-1

Buts : Emegha (6e) pour Strasbourg ; Clauss (27e) pour l’OM

Deux mi-temps, deux visages pour l'OM. Conquérant en première période, Marseille a été en difficulté en seconde et doit se contenter du nul 1-1 après un but d'entrée de Strasbourg. L'OM fait du surplace au neuvième rang.

Strasbourg et Marseille, deux clubs en manque de points et de succès. C'est d'autant plus vrai pour l'OM, 10e, qui vise la Ligue des champions en fin de saison. A Strasbourg, les Phocéens partaient avec l'envie de gagner, symbolisée par une belle reprise de Clauss d'entrée (2e). Celle-ci était détournée par Sels. Néanmoins, sur un contre alsacien, l'OM pliait. Gameiro butait sur Pau Lopez mais il arrivait à centrer pour Emegha, esseulé dans l'axe. Un éclair strasbourgeois dans une première période dominée par Marseille. Mais, le réalisme n'était pas optimal. Correa notamment butait sur Sels alors qu'il était servi sur un plateau (19e). Clauss prenait finalement sa revanche sur le portier belge du Racing en trouvant la faille avec une nouvelle reprise de l'entrée de la surface.

⏱️ 90’+ 3 | #RCSAOM 1️⃣-1️⃣



Fin du match, nos Olympiens prennent un point sur le terrain de Strasbourg.

RDV jeudi face à l'Ajax en @EuropaLeague pic.twitter.com/VUioWXP7xR — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) November 25, 2023

Juste après le repos, l'OM reprenait sa marche en avant. Veretout faisait frissonner la Meinau avec une frappe au ras du poteau (46e). Néanmoins, l'OM déclinait bizarrement par la suite. C'est Strasbourg qui se créait les meilleures situations en seconde période. Pau Lopez avait du travail devant les attaquants alsaciens. L'arbitre annulait un but de Diarra pour une faute de Perrin sur le gardien marseillais (62e). A la 71e, c'est la barre qui sauvait l'OM après une belle frappe de Bakwa. Les Marseillais en difficulté devaient finalement se contenter du nul 1-1 et c'était pas mal au vu de la pression strasbourgeoise en fin de match. L'OM reste englué à la 9e place (14 pts), un petit point devant Strasbourg 12e.