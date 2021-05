OM : Milik doit rester, un conseil en or

Dans : OM.

Ciblé par la Juventus Turin et l’AS Roma, Arkadiusz Milik est sous contrat avec l’Olympique de Marseille.

Auteur de six buts à l’OM toutes compétitions confondues, l’international polonais est prêté à Marseille jusqu’en juin 2022 avec obligation d’achat. Comme rappelé la semaine dernière par Pablo Longoria, le club phocéen a donc le « contrôle total » du joueur, assidument courtisé par les cadors de la Série A. Probable futur entraîneur de l’AS Roma, Maurizio Sarri aimerait attirer Arek Milik dans ses filets. Mais dans une interview accordée à Canal + ce week-end, le buteur polonais de l’OM a confirmé qu’il ne souhaitait pas partir de Marseille à tout prix, dans la mesure où l’actuel 6e de Ligue 1 l’a relancé à un moment difficile de sa carrière, et tout cela à quelques mois de l’Euro.

Pour toutes ces raisons, Arkadiusz Milik devrait sérieusement considérer la possibilité de rester au moins une saison de plus à l’Olympique de Marseille selon l’ancien international polonais, Marek Jóźwiak. « L’OM est une très bonne option pour la suite de sa carrière. On voit qu’il prend du plaisir à jouer et les mauvaises expériences du passé vont lui permettre de faire les bons choix dans le futur. Si le projet de l’OM est intéressant du point de vue sportif et financier, que sa famille se sent bien, tout cela va permettre à Arek de donner le meilleur de lui-même. Je lui recommanderai de rester à l’OM et en Ligue1, mais la décision lui appartient. Le président marseillais aura des discussions dures, mais je souhaite qu’il propose à Milik un projet qui le convaincra de rester et de continuer cette belle aventure » a confié le compatriote d’Arkadiusz Milik dans les colonnes de La Provence. Reste maintenant à voir ce que le mercato estival réservera à l’OM dans ce dossier, alors que Jorge Sampaoli a déjà fait savoir à Pablo Longoria qu’il souhaitait bien évidemment conserver l’ancien Napolitain.