L'OM tente un coup de folie pour Saliba

Par Corentin Facy

Excellent avec l’OM, où il est prêté par Arsenal sans option d’achat, William Saliba a été récompensé avec une convocation en Equipe de France.

Sélectionné par Didier Deschamps pour compenser l’absence de Benjamin Pavard, positif au coronavirus et forfait pour les matchs amicaux contre la Côte d’Ivoire et l’Afrique du Sud, William Saliba a une occasion en or de marquer des points à huit mois de la Coupe du monde au Qatar. Capitaine des Espoirs, le défenseur de l’OM est sur une superbe dynamique alors qu’il enchaîne les prestations XXL sous les couleurs marseillaises. De nouveau titulaire dimanche soir dans le choc de la 29e journée contre Nice, William Saliba a encore été le patron de l’Olympique de Marseille. Des prestations qui poussent Pablo Longoria à se plier en quatre pour tenter de conserver William Saliba à l’issue de la saison alors que le défenseur formé à Saint-Etienne n’est que prêté sans option d’achat par Arsenal.

Saliba prolongé par Arsenal puis prêté à l'OM ?

« Le volcan ici ma gueule » Saliba et Guendouzi sont vraiment tombez amoureux de ce club pic.twitter.com/JBCGYV0on6 — JULIEN⚪️Ⓜ️🇺🇦 (@Julien_OM1899) March 21, 2022

Sur son compte Twitter, le journaliste François David a confirmé que Pablo Longoria et les dirigeants de l’Olympique de Marseille travaillent actuellement d’arrachepied sur ce dossier. « Je vous confirme que Longoria fait tout, tout, tout pour garder Saliba encore un an. Moi je pense que Longoria espère que Saliba prolonge avec Arsenal pour l'avoir un an de plus en prêt. Et que Saliba pousse aussi dans ce sens, surtout si Champions League au bout » a publié le journaliste, convaincu qu’une petite fenêtre de tir existe pour Marseille afin de conserver William Saliba une saison de plus dans son effectif. Il est en revanche impossible d’imaginer un transfert définitif du défenseur de l’Equipe de France vers Marseille. Et pour cause, la valeur marchande de William Saliba se situe actuellement aux alentours des 30 millions d’euros, une somme que Pablo Longoria et Frank McCourt ne seront pas en mesure de mettre sur la table, même pour William Saliba…