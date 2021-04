OM : Milik au PSG, un deal impossible ?

Dans : OM.

En quête d’un buteur pour combler les potentiels départs de Mauro Icardi et de Moise Kean, le PSG aurait coché le nom de l’attaquant de l’OM, Arkadiusz Milik au mercato.

Déjà auteur de cinq buts en Ligue 1 depuis son arrivée au mois de janvier, l’international polonais fait le bonheur de Jorge Sampaoli à Marseille. Prêté avec obligation d’achat par Naples à l’OM jusqu’en juin 2022, Arek Milik va profiter de ce rebond pour disputer l’Euro avec la Pologne cet été. Et le choix de Milik lors du mercato estival sera tout autant déterminant puisque la Coupe du monde au Qatar se profile en 2022. Autant dire que l’attaquant de l’Olympique de Marseille n’a pas intérêt à rejoindre un club dans lequel son temps de jeu serait limité, s’il veut conserver sa place au côté de Robert Lewandowski au sein de l'équipe de Pologne.

Longoria joue sa popularité

La rumeur Milik au PSG a été lancée ces derniers jours, Leonardo appréciant le profil du joueur et le fait qu’il soit relativement accessible financièrement par rapport à d’autres grands attaquants européens. Mais selon les informations de TodoFichajes.com, il sera très difficile pour le Paris SG de convaincre Pablo Longoria de lui céder son attaquant vedette. En effet, le média écrit que trop de parties aux intérêts divergents devraient s’entendre pour rendre cette opération possible, et que cela a peu de chances de se produire. Il faut dire que pour l’instant, Pablo Longoria réalise un sans-faute aux manettes de l’Olympique de Marseille. Mais si le président espagnol de 34 ans venait à vendre Arek Milik au PSG, nul doute que les supporters de l’OM lui reprocheront très longtemps. Un départ vers la Juventus Turin ou l’Atlético de Madrid, qui ont parfois été cités comme des écuries intéressées, passerait mieux. L’objectif de Marseille sera surtout de conserver Milik un an de plus en insistant sur le fait qu’il est certain de jouer, un critère primordial dans l’optique de la Coupe du monde au Qatar.