OM : Milik à 12 ME, le PSG rapplique !

Auteur de son cinquième but en Ligue 1 avec l’OM ce week-end à Reims, Arkadiusz Milik risque d’animer le mercato estival.

Et pour cause, l’attaquant polonais dispose d’un accord de principe avec Pablo Longoria pour quitter Marseille en cas de grosse proposition dans les semaines à venir. Le nom de Milik est régulièrement cité en Italie et notamment du côté de la Juventus Turin, qui souhaite recruter un avant-centre pour épauler Cristiano Ronaldo la saison prochaine. Le prix de 12 ME a souvent été évoqué pour Arek Milik et visiblement, ce tarif low-cost intéresse également le Paris Saint-Germain. A la surprise générale, Tuttosport annonce en effet que Leonardo est attentif à la situation d’Arkadiusz Milik et pourrait tenter une offensive en cas de départ de Mauro Icardi cet été.

A l’instar de Milik, l’avant-centre du PSG figure sur la short-list de la Juventus Turin au mercato. Sa femme et agent Wanda est au travail depuis plusieurs semaines afin de trouver une porte de sortie à Mauro Icardi en Italie. L’AS Roma et Naples sont également sur les rangs pour accueillir Mauro Icardi, dont le départ pourrait donc pousser Leonardo à contacter l’OM dans le cadre d’un potentiel transfert d’Arkadiusz Milik. De son côté, Pablo Longoria ne cesse de marteler que Marseille a le contrôle total du joueur, prêté en Provence jusqu’en juin 2022 avec obligation d’achat. Le président marseillais n’a jamais confirmé un accord de principe avec le Polonais pour le laisser partir cet été en cas de proposition. Il est en tout cas très clair que c’est ce tarif préférentiel de 12 ME qui a suscité l’intérêt du PSG, sans pour autant qu’il soit question de contacts avancés ou d’offre pour le moment de la part de Paris. Du côté des supporters marseillais, on imagine que l’on vivrait très mal un potentiel transfert du nouveau chouchou de l’attaque de l’OM au PSG.