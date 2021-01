OM : Milik à Marseille, les hommes de l'ombre débarquent

Dans : OM.

En quête d’un nouvel avant-centre durant ce mercato hivernal, l’Olympique de Marseille refuse d'abandonner Arkadiusz Milik, malgré les folles exigences du Napoli.

Après avoir accueilli Pol Lirola, dans le cadre d’un prêt avec une option d’achat de 12 millions d’euros en provenance de la Fiorentina, le club phocéen n’a plus qu’une seule mission à remplir en janvier : recruter un nouveau buteur. Pour concurrencer, voire même pour remplacer le décevant Dario Benedetto, Pablo Longoria active donc ses réseaux. Si le Head of Football de l’OM a des pistes un peu partout à travers l’Europe, l’ancien recruteur de la Juventus continue de faire une fixette sur Arkadiusz Milik. Et même si Naples a refusé la dernière offre de l’OM, qui était de l’ordre de huit millions d’euros, plus un million de bonus en cas de qualification pour la Ligue des Champions en fin de saison, Marseille ne lâche pas l’affaire.

Alors que Longoria refuse de céder aux demandes du club de Serie A, qui souhaite un transfert de 15 ME avec bonus plus 25 % sur la revente pour un joueur en fin de contrat en juin, « des intermédiaires s'emploient à combler le fossé entre les deux clubs ». Selon Gianluca Di Marzio, le dialogue est quotidien entre l’OM et Naples. Et vu que l’attaquant de 26 ans veut gagner du temps de jeu en deuxième partie de saison, pour participer à l’Euro 2021 avec la Pologne, il envisage désormais clairement de finir sa course à Marseille. Une avancée qui pourrait tout changer dans ce dossier Milik...