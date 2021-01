OM : Milik à Marseille, c’est bouillant avec Naples

Dans : OM.

Plus que jamais désireux de s’offrir un avant-centre avant le 31 janvier, Marseille semble jeter toutes ses forces dans le dossier Arkadiusz Milik.

Le directeur du football marseillais Pablo Longoria a ouvert plusieurs dossiers. Mais plus que jamais, c’est l’international polonais de Naples qui fait office de priorité absolue aux yeux du dirigeant espagnol. Présent à Bollaert afin d’assister au Trophée des Champions entre le PSG et l’OM mercredi soir, l’ancien directeur sportif du FC Valence se sait très attendu sur la dernière ligne droite du mercato. Après avoir recruté Pol Lirola, auteur d’une entrée encourageante contre Paris à Lens, le patron du secteur sportif de Marseille doit boucler la venue d’un avant-centre. Milik dans le viseur, l’Espagnol se démène comme un beau diable et a soumis une nouvelle offre à Naples selon Gianluca Di Marzio.

Le spécialiste du mercato italien rapporte en cette fin de semaine que l’Olympique de Marseille est de loin l’équipe ayant fait le plus de tentatives pour faire céder Aurelio De Laurentiis. Des efforts qui pourraient payer, même si Naples a récemment refusé une proposition comprise entre 7 et 8 ME de la part de l’Olympique de Marseille pour Arkadiusz Milik. « Pas encore assez pour le Napoli » selon le journaliste. Reste maintenant à voir si Pablo Longoria reviendra à la charge en augmentant légèrement son offre ou en incluant un pourcentage plus élevé à la revente. Cette obstination de Pablo Longoria prouve en tout cas que Frank McCourt est prêt à lâcher du lest financièrement en accordant à son directeur sportif une enveloppe intéressante pour le recrutement d’un attaquant de stature internationale, ce qui manque cruellement à Marseille depuis plusieurs années.