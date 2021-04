OM : Mikayil Faye, le coup de cœur de Longoria ?

Dans : OM.

L’été dernier, l’Olympique de Marseille a accueilli Bamba Dieng dans le cadre du partenariat entre le club phocéen et l’académie de Diambars au Sénégal.

L’attaquant de 21 ans, titularisé à deux reprises en Ligue 1, s’est notamment fait remarquer contre l’AJ Auxerre en Coupe de France en marquant dans le temps additionnel. Régulièrement appelé dans le groupe professionnel par Jorge Sampaoli, il n’a cependant pas encore été utilisé en match par l’entraîneur argentin. Cela étant, Dieng semble avoir un potentiel intéressant et Marseille devrait le recruter définitivement, alors qu’il n’est pour l’instant que prêté avec option d’achat. Dans son édition du jour, France Football dévoile par ailleurs que cet été, un nouveau joueur de l’Académie de Diambars pourrait rallier l’Olympique de Marseille. Et il s’agit cette fois d’un défenseur, encore plus jeune que Dieng puisque c’est Mikayil Faye (16 ans) qui est ciblé par Pablo Longoria.

Le partenariat OM-Diambars tourne à plein régime

Défenseurs central gaucher, Mikayil Faye est considéré comme un joueur à très fort potentiel et Pablo Longoria aimerait beaucoup le recruter. Dans la cité phocéenne, il pourrait venir compenser un éventuel départ de Duje Caleta-Car en Angleterre même si Pablo Longoria a bien sûr d’autres pistes, de joueurs plus confirmés, sous le coude. Spécialiste du football africain et de ses nombreuses pépites, Chérif Sadio a chanté les louanges de Mikayil Fayesur sur son compte Twitter en septembre dernier, bien avant que l’intérêt de l’Olympique de Marseille ne soit dévoilé. « Mikayil Faye (Diambars FC) , c'est son nom. Il a 16 ans et il incarne aussi le futur du football sénégalais. Les observateurs qui suivent les sélections de jeunes du Sénégal ont certainement pu découvrir ses qualités prometteuses de défenseur moderne » avait-il publié à l’époque sur Twitter. Visiblement, le président marseillais Pablo Longoria est d’accord avec l’insider du foot africain et pourrait ainsi passer concrètement à l’offensive dans les prochaines semaines.