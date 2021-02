OM : Dieng héros de Marseille, l’histoire est en marche

Dans : OM.

Buteur contre Auxerre en Coupe de France cette semaine (0-2), Bamba Dieng pourrait être titulaire pour la réception de Nice, mercredi au Vélodrome.

Les prochaines heures s’annoncent agitées pour Nasser Larguet, l’entraîneur intérimaire de l’Olympique de Marseille. Et pour cause, le Marocain de 62 ans va être contraint de bricoler pour la réception de Nice, mercredi soir, un match en retard initialement prévu le 21 novembre. Exclus à Bordeaux, Dario Benedetto et Leonardo Balerdi seront suspendus tandis qu’Arkadiusz Milik, Olivier Ntcham et Pol Lirola ne seront pas qualifiés, eux qui n’étaient pas Marseillais à la date initiale de la rencontre (comme Saliba et Todibo à Nice). S’il pourra compter sur le retour de suspension de Dimitri Payet et le probable come-back de Sakaï, malade et forfait à Bordeaux, Nasser Larguet pourrait tenter un énorme pari selon L’Equipe.

Le média national affirme que le staff de l’OM mène actuellement une réflexion qui pourrait accoucher sur la première titularisation du jeune et prometteur sénégalais Bamba Dieng contre les Aiglons. « Le directeur du centre de formation, promu intérimaire dans l’attente de la nomination d’un nouveau coach, pourrait choisir de donner sa chance à Bamba Dieng » explique le journal. « Un jeune joueur qui évoluait jusque-là avec la réserve en N2, et qui était encore à l’institut Diambars au Sénégal il y a quelques mois ». Vraisemblablement, Nasser Larguet devra trancher entre Bamba Dieng et Valère Germain, terriblement décevant sur la pelouse de Bordeaux dimanche soir, pour épauler Dimitri Payet et Florian Thauvin en attaque. Reste maintenant à voir si Luis Henrique, également très peu utilisé depuis le début de la saison, sera en mesure de profiter des absences de Milik et de Benedetto pour grappiller un peu de temps de jeu…