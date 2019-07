OM : Mi-Bielsa, mi-Guardiola, Marseille adore Villas-Boas !

Dans : OM, Ligue 1.

Faute de s'enthousiasmer pour les nouveaux joueurs, les supporters de l'Olympique de Marseille doivent essayer de voir du positif dans la venue sur le banc phocéen d'André Villas-Boas, seul véritable renfort de l'OM lors de ce premier mois de mercato. Et du côté des dirigeants marseillais, on essaie de faire passer un message extrêmement flatteur au sujet du technicien portugais, histoire de vendre un peu de rêve. Ainsi, évoquant André Villas-Boas dans La Provence, un membre de la direction de l'Olympique de Marseille se lance dans une sacrée comparaison. « Beaucoup comparent ses méthodes à celles de Guardiola. La comparaison est sans doute exagérée, Guardiola est au-dessus de tout le monde, mais André a un style vraiment intéressant », explique ce dirigeant marseillais.

Et le quotidien régional voit lui déjà une similitude avec Marcelo Bielsa. « Comme au temps de Marcelo Bielsa, toutes les séances sont de nouveau filmées depuis une nacelle pour être analysées, disséquées, décortiquées par lui et ses six adjoints, venus dans ses bagages », explique Fabrice Lamperti, qui suit le début de stage de l'OM en Angleterre. Si avec AVB l'Olympique de Marseille s'est offert un coach hybride entre Pep Guardiola et Marcelo Bielsa, ce sera sans nul doute la bonne affaire de l'été.