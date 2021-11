Vente OM : L'énorme coup de poker de Frank McCourt

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Frank McCourt a beau répéter à longueur de temps que l’OM n’est pas à vendre, son club attire bien des convoitises.

Ces derniers mois, Mohamed Ajroudi ou encore l’Arabie Saoudite ont été associés à un potentiel rachat de l’Olympique de Marseille. Mais le propriétaire américain du club Frank McCourt tient pour le moment ses engagements et joint la parole aux actes en refusant de vendre son club. Cela va-t-il durer dans les semaines et les mois à venir ? Tout dépend bien sûr des potentielles offres qui arriveront sur le bureau du natif de Boston. Une chose est en revanche certaine, l’Olympique de Marseille attire toujours son lot de courtisans. Et selon les informations du 10 Sport, le club phocéen a fait récemment l’objet d’un rendez-vous au sommet à Dubaï, la capitale des Emirats Arabes Unis.

L'OM au cœur d'une réunion à Dubaï ?

Le média affirme que l’identité des personnes présentes lors de cette réunion n’a pas filtré et qu’il est par conséquent impossible de savoir si des dirigeants de l’Olympique de Marseille étaient présents sur place. En revanche, il sort de ce rendez-vous datant du mois de novembre que des investisseurs auraient fait part de leur volonté d’investir dans l’OM et de récupérer le club de Frank McCourt. Officiellement, l’homme d’affaires américain est toujours opposé à une vente. Mais en interne, le patron de l’Olympique de Marseille est à l’écoute des offres. Sa stratégie de communication, qui consiste à répéter à longueur de temps qu’il n’est pas vendeur, serait en réalité un bon moyen de faire monter les enchères, ce qu’il pourrait réussir à faire à terme. Le média affirme par ailleurs que selon ses « sources », Frank McCourt a déjà refusé plusieurs offres fermes pour un rachat de l’Olympique de Marseille. Des propositions pas assez conséquentes financièrement à ses yeux. Reste maintenant à voir si la prochaine trouvera grâce aux yeux de l’Américain.