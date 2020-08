OM : Mettre le PSG KO en Ligue 1, Balerdi lance le défi !

Dans : OM.

Depuis bien des années, l'OM ne tire plus dans la même catégorie que le PSG en Ligue 1, le club de la capitale ayant des moyens financiers que Marseille n'a pas. Mais Leonardo Balerdi croit à un coup de tonnerre.

Dauphin du Paris Saint-Germain lors de la saison de Ligue 1 2019-2020, l’Olympique de Marseille a réussi à obtenir un ticket pour la Ligue des champions, ce qui n’était pas gagné d’avance. Mais sous les ordres d’André Villas-Boas, Dimitri Payet et ses coéquipiers ont retrouvé des couleurs et des résultats à la hauteur des espoirs des supporters. Reste que l’OM pointait à 12 points du PSG, avec un match en plus à jouer pour Paris, au moment où le championnat a été stoppé. Mais malgré cet écart récurrent depuis plusieurs saisons, et la puissance économique du club de la capitale, Leonardo Balerdi, arrivé lors de ce mercato du Borussia Dortmund, est confiant. Dans La Provence, le défenseur argentin estime que l’Olympique de Marseille doit croire en ses chances à quelques jours de la reprise de la Ligue 1.

Leonardo Balerdi ne fait donc pas profil bas à l’entame d’une saison très attendue. « Un début de saison délicat ? On en est conscient, mais si tu veux te battre pour gagner le championnat, tu dois battre tout le monde, que ce soit au début ou à la fin. J'espère qu'on va tirer avantage de ces premiers chocs. Gagner le championnat ? (Assuré) Oui, il faut penser comme ça. Si on veut avancer, il faut penser à remporter le championnat, ou en tout cas à se battre pour ça. Oui le PSG est prenable sur une saison, c’est le football. C'est évident qu'ils sont candidats et qu'ils ont de grands joueurs, mais on peut les battre et on peut être champion. On va faire tout notre possible », prévient le défenseur de 21 ans.