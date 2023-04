OM : Merci mais... La réponse troublante de Tudor à Longoria

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Elogieux envers Igor Tudor, Pablo Longoria souhaite continuer avec son entraîneur la saison prochaine. Le coach de l’Olympique de Marseille a évidemment apprécié la déclaration de son président. Mais le Croate ne l’a pas vraiment rassuré lorsqu’il a évoqué son avenir devant les médias.

Pablo Longoria n’a pas besoin d’attendre la fin de la saison. Même si l’Olympique de Marseille n’est pas certain d’atteindre son objectif, à savoir une qualification pour la Ligue des Champions, le président olympien a déjà annoncé sa volonté de poursuivre l’aventure avec l’entraîneur Igor Tudor la saison prochaine.

Tudor ne rassure pas l'OM

« J'aimerais que Tudor reste, mais je n'ai pas de boule de cristal pour lire l'avenir, a confié le dirigeant espagnol dans un entretien accordé au Figaro. Je suis très content de son travail. J'espère qu'il est aussi content que moi et nous ne devons pas seulement analyser les derniers résultats, car il faut prendre de la hauteur. » Si Pablo Longoria se montre si prudent, c’est peut-être à cause de son ancien coach Jorge Sampaoli, lequel avait claqué la porte sans prévenir en juillet dernier.

Quelques mois plus tard, Igor Tudor serait-il capable d’imiter son prédécesseur ? Lui que l’on annonce dans le viseur de la Juventus Turin, son ancien club. Interrogé sur son avenir en conférence de presse, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille s’est dit flatté par la déclaration de son supérieur. Mais le technicien ne l’a pas vraiment rassuré sur ses intentions.

Tudor : "Je suis positif, tranquille, et prêt pour dimanche. On a fait une belle semaine de travail. C'était fondamental d'avoir un bon travaill après la trêve. C'est pour ça que je suis confiant sur ce qu'on va voir à Lorient"

#LiveConf — Le Phocéen (@lephoceen) April 7, 2023

« Ça me fait plaisir ce qu'a dit Pablo Longoria, a réagi le Croate. Mais ce n'est pas quelque chose qui est important, je ne veux pas parler du futur et je n'aime pas parler de ces choses-là publiquement. C'est mieux de voir ces choses en interne. Je remercie le président pour ces mots mais je me concentre sur le match contre Lorient. » Comme Jorge Sampaoli, Igor Tudor voudra sûrement connaître les plans du président au mercato.