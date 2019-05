OM : Cissé a vu des joueurs indignes de Marseille

Dans : OM, Ligue 1.

Avec l’arrivée d’André Villas-Boas sur son banc de touche, l’Olympique de Marseille est entré dans une nouvelle ère.

Suite à une saison blanche, le Champions Project de Frank McCourt avait clairement besoin d’un nouveau souffle. Il faut dire que sous les ordres de Rudi Garcia, le club phocéen a sombré dans les abîmes cette saison, en terminant notamment en dehors des places européennes en Ligue 1. Un véritable couac qui n’a pas du tout plu à Djibril Cissé, lui qui avait régalé le Vélodrome avec ses buts entre 2006 et 2008.

« Ça fait mal de voir le club dans cette situation. On sait très bien qu’il est difficile de rivaliser avec le PSG, mais de là à finir à 30 points et de ne pas se qualifier pour la Ligue Europa, c’est difficilement compréhensible. À Marseille, on est joueur de l’OM 24h/24. On n’est jamais un homme lambda. Il faut bien en avoir conscience. Si on veut être tranquille dans sa vie de tous les jours, on ne va pas à l’OM. Moi j’adore ça, car je suis passionné et je suis de là-bas. Mais ça peut vite être lourd pour quelqu’un qui n’a pas l’habitude. Et ça peut expliquer les échecs des bons joueurs qui passent à Marseille sans parvenir à être performants. Mais c’est ce qui fait la beauté du club. Il faudrait peut-être aussi secouer les personnes en charge du recrutement et s’inspirer d’une équipe comme Lille », a balancé, sur BetStars, Cissé, qui estime donc que l’OM doit faire le grand ménage dans son effectif lors du prochain mercato afin de ramener Marseille à sa place.