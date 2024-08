OM ‍: Mercato terminé, l'annonce brutale

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’OM va enregistrer ce vendredi la signature de l’ailier anglais Jonathan Rowe en provenance de Norwich City pour 15 ME. La dernière signature possible pour le club phocéen avant le départ de certains lofteurs.

Comme chaque été, Pablo Longoria continue ses emplettes au mercato et il faut bien le dire, l’effectif que le président de l’Olympique de Marseille est en train de constituer a fière allure. Après avoir bouclé les arrivées de Rulli, De Lange, Brassier, Cornelius, Koné, Hojbjerg, Carboni, Wahi ou encore Greenwood, le dirigeant espagnol a finalisé au cours des dernières heures la venue de Jonathan Rowe en provenance de Norwich City pour environ 15 ME. L’effectif à la disposition de Roberto De Zerbi est presque au complet, même si l’OM cherche encore un attaquant pour compenser la blessure de Faris Moumbagna et pourquoi pas un renfort surprise au milieu de terrain ou en défense.

Reste que selon les informations de La Provence, la signature de Rowe sera la dernière… avant de potentiels départs. Le quotidien local affirme dans son édition du jour que l’OM doit « désormais vendre les éléments jugés indésirables pour alléger le vestiaire et faire rentrer des liquidités ». Autrement dit, les lofteurs bloquent à présent le mercato estival de Pablo Longoria et les regards se tournent immédiatement vers Chancel Mbemba, Samuel Gigot et Jordan Veretout, écartés depuis deux mois et qui ont pourtant refusé des offres salariales conséquentes depuis le début du mercato. « Des offres plus intéressantes financièrement que ce qu'ils ont ici » précise un dirigeant olympien, qui ajoute.

Les dirigeants de l'OM pestent contre les indésirables

« Ça souligne ce qu'on pensait, les attitudes qu'on voyait, avec des joueurs qui n'avaient pas trop envie de jouer au foot... C'est pour ça qu'on finit 8e, avec la deuxième pire équipe du championnat à l’extérieur. Ils ne joueront pas avec les pros » a prévenu ce proche de Pablo Longoria, cherchant absolument à pousser dehors les indésirables d’ici la fin du mercato. Au-delà des championnats européens, les dirigeants de l’OM comptent sur les marchés ouverts plus longtemps en Arabie saoudite ou encore en Turquie et en Grèce pour leur trouver un point de chute.

Mais s’ils décidaient d’honorer leur dernière année de contrat sans jouer, cela signifierait alors que le mercato estival de l’Olympique de Marseille se terminerait avec la signature de Jonathan Rowe. Et par conséquent que Roberto De Zerbi ne disposerait pas de doublure à Elye Wahi au poste d’avant-centre après la blessure de Faris Moumbagna, victime à Brest d'une rupture des ligaments croisés et qui va manquer au minimum les six prochains mois de compétition. L'OM a encore plus d'une semaine pour réussir le miracle de vendre un ou deux joueurs à fort salaire, et investir cet argent sur un attaquant tel que Neal Maupay, cible n°1 du club phocéen pour concurrencer Elye Wahi.