OM Mercato : Germain a fait un vœu

Totalement absent des plans de l’entraîneur Jorge Sampaoli, Valère Germain va quitter l’Olympique de Marseille en fin de contrat cet été. L’attaquant français devrait s’éloigner de la Ligue 1, lui qui intéresse de nombreuses formations à l’étranger.

Le message de Jorge Sampaoli est on ne peut plus clair. Depuis ses débuts sur le banc de l’Olympique de Marseille en mars dernier, l’entraîneur argentin n’a pas offert une seule minute de jeu à Valère Germain. Et cela n’a rien à avoir avec son contrat qui expire en juin prochain. Non, l’ancien Monégasque est tout simplement jugé inférieur à ses concurrents Arkadiusz Milik et Dario Benedetto. « C'est un choix sportif, expliquait le technicien la semaine dernière. On a trois numéros 9, il progresse bien, je n'ai aucune idée des questions de contrat. Le critère, c'est que ce sont les meilleurs qui jouent. »

Germain préfère l’Espagne

Autant dire que Valère Germain a compris qu’il valait mieux préparer son avenir loin de Marseille. Et pourquoi pas en Espagne ? En effet, le quotidien régional La Provence affirme que Grenade et le Celta Vigo s’intéressent à Valère Germain. Tout comme les Turcs de Galatasaray et des clubs italiens dont Sassuolo, l’équipe de l’ex-Marseillais Maxime Lopez. L’attaquant de 31 ans a visiblement l’embarras du choix, mais un tri sera rapidement fait entre ses courtisans puisque le joueur bientôt libre, pas vraiment fan du championnat turc, serait davantage attiré par le football espagnol.

En tout cas, un rebond en Ligue 1 est à exclure. « On verra ce que l'avenir me réservera mais j'espère découvrir l'étranger parce que ça sera une belle expérience de vie, confiait Valère Germain à Canal+ en avril dernier. Découvrir un nouveau championnat, ça peut être intéressant pour moi et ma famille. Je ne sais pas où je jouerai la saison prochaine mais j'ai hâte de le savoir. J'espère rejouer un peu plus souvent et redevenir décisif. » Cette fois, l’Olympien tentera de rejoindre un coach adepte d’un schéma avec deux attaquants, des conditions plus favorables compte tenu de son profil.