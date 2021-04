OM : Valère Germain officialise son départ de Marseille

Dans : OM.

Ecarté par Jorge Sampaoli, et en fin de contrat à l'Olympique de Marseille, Valère Germain a confirmé qu'il arrivait au bout du chemin avec l'OM.

Après quatre ans passés à Marseille, Valère Germain ne sera pas prolongé par Pablo Longoria et c'est donc libre qu'il arrivera sur le prochain marché des transferts, ce qui risque d'attirer pas mal de clubs en quête d'un avant-centre. Laissé sur la touche par Jorge Sampaoli, l'attaquant de 31 ans savait qu'il ne devait pas compter sur le soutien des supporters de l'OM pour obtenir une extension de son bail à l'OM. Et sur Canal+, le fils de Bruno Germain a confirmé qu'il quittait Marseille, avec déjà un projet pour la suite de sa carrière, évoluer dans un club étranger afin de découvrir de nouvelles choses.

« Il y a peut-être un léger regret sur cette période marseillaise où je n'ai jamais vraiment joué dans mon système préférentiel. Maintenant, l'OM marche bien aujourd'hui donc il n'y a aucun intérêt pour le coach de changer de système. Je le comprends très bien et tant que Marseille gagne, c'est le plus important. Après, c'est vrai qu'avec Arek Milik, on s'entend bien en dehors du terrain, on n'a pas eu la chance de jouer ensemble mis à part à Lens (...) C’est le foot, c'est comme ça, a confié l’attaquant de l’Olympique de Marseille, qui n’a pas du tout l’intention de prendre sa retraite sur ce qui est tout de même un gros échec personnel. J'espère découvrir l'étranger parce que ça serait une belle expérience de vie. Découvrir un nouveau championnat, je pense que ça peut être intéressant pour ma famille et moi. On verra, je ne sais pas encore où je serai l'année prochaine. J'ai hâte de la savoir et puis j'espère rejouer un peu plus souvent et essayé d'être de nouveau décisif pour une équipe.»