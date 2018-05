OM : Ménès dégomme Thauvin le magicien, il devient invisible face aux gros !

Dans : OM, Equipe de France, Europa League.

Auteur d’une saison convaincante, Florian Thauvin a toutefois du mal à se défaire de la réputation d’un joueur pas aussi inspiré dans les gros matchs.

Ce mercredi face à l’Atlético Madrid, il a totalement disparu de la circulation au fur et à mesure que le match avançait, et n’a pas du tout pesé sur l’animation offensive de son équipe, surtout avec la sortie sur blessure de Dimitri Payet. Pierre Ménès a fait une analyse sans concession du rendement de l’ailier marseillais, et laisse entendre que le niveau de Florian Thauvin n’est pas suffisant pour aller en équipe de France.

« Thauvin ? Je l'aime beaucoup, je le trouve très fort mais force est de constater que dès que le niveau monte en face, y'a plus personne... C'est même problématique pour la liste de Didier Deschamps. Cela pose clairement problème. Car là, au Mondial, il ne va pas jouer contre Dijon ou Metz », a prévenu le consultant de Canal+, sans pitié pour un joueur qu’il apprécie, mais qui ne parvient pas à convaincre au plus haut niveau.