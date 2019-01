OM : Meilleur qu'Ibrahimovic, un attaquant déniché pour 10ME ?

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

L'Olympique de Marseille s'est mis en quête d'un attaquant supplémentaire lors de ce mercato hivernal et forcément le club phocéen va devoir être malin, car les joueurs efficaces sont très rares sur le marché à cette époque de la saison. Si le nom de Mario Balotelli revient sur le devant de la scène, sans faire l'unanimité loin de là, un autre attaquant est désormais cité. Et les amateurs du championnat de football nord-américain le connaisse bien puisqu'il s'agit de Josef Martinez, attaquant vénézuélien du club d'Atlanta, élu meilleur joueur de Major League Soccer en décembre.

Avec 31 buts marqués lors de la saison régulière, Josef Martinez a notamment devancé un certain Zlatan Ibrahimovic, ce qui forcément est tout de même une belle référence. Reste que si La Marseillaise confirme que l'OM suit depuis pas mal de temps l'attaquant d'Atlanta, les dirigeants phocéens ont vu le prix de ce dernier grimper au fil des semaines. Désormais, la signature de Josef Martinez pourrait se négocier au-dessus de 10ME, soit un peu plus du double par rapport à il y a quelques mois. Mais cet attaquant de poche (1m72) a les qualités qui pourrait convenir à l'Olympique de Marseille, si du moins l'intérêt phocéen est réel. Il faut juste trouver l'argent pour financer cette signature, et là c'est pas gagné.