OM : Rafael Leao à Marseille, ça se confirme !

Le mercato de l'Olympique de Marseille a débuté cette semaine par la signature de Gerson. Mais l'OM serait également lancé dans la possible venue de Rafael Leao, l'attaquant de l'AC Milan.

Dévoilé vendredi en Italie, l’intérêt de l’Olympique de Marseille pour Rafael Leao, bien évidemment sous forme de prêt, prend du volume puisque le spécialiste du mercato transalpin, Nicolo Schira, confirme que les dirigeants de l’OM ont effectivement pris contact avec l’agent de l’attaquant du l’AC Milan, le tout puissant Jorge Mendes, afin de lui faire connaître l’intérêt du club phocéen si Rafael Leao se retrouvait effectivement. Cependant, le journaliste italien indique que si les dirigeants milanais ne disent pas non à un départ du joueur portugais de 22 ans, lequel a encore trois ans de contrat, ils sont plus enclins à le vendre 25 à 30 millions d’euros que de le prêter. Du côté de l’Olympique de Marseille, après avoir dépensé autour de 20 millions d’euros pour Gerson, on est clairement décidé à s’inviter dans le dossier Rafael Leao uniquement si la formation lombarde peut le prêter lors de ce marché des transferts.

Si la Gazzetta dello Sport confirme bien que l’AC Milan ne dira pas non à une belle offre pour son joueur, le quotidien italien précise que l’idée même d’un prêt avec ou sans option d’achat n’est pas du tout à l’ordre du jour pour le récent dauphin de l'Inter en Serie A. Et cela d'autant plus qu'Everton et Wolverhampton sont également venus aux renseignements pour Rafael Leao, avec des moyens financiers que Pablo Longoria n'a pas. Même si l'OM a avancé ses pions dans ce dossier, il semble donc peu probable qu'il puisse aller à son terme, sauf si le président du club phocéen réalise un miracle.