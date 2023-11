OM ‍: Mehdi Benatia arrive à Marseille, sa signature retardée

Dans : OM.

Par Corentin Facy

En discussions avec Pablo Longoria depuis de longues semaines pour devenir le nouvel homme fort du sportif à l’OM, Mehdi Benatia est attendu à Marseille ce mercredi. Mais aucune signature n’est prévue aujourd’hui.

Depuis le départ de Javier Ribalta, les dirigeants de l’Olympique de Marseille cherchent un nouvel homme fort pour incarner la politique sportive du club. La priorité de Pablo Longoria se nomme Mehdi Benatia et cela depuis plusieurs semaines maintenant. A la tête d’une agence de joueurs, l’ex-capitaine du Maroc ne peut cumuler les deux fonctions en raison d’un conflit intérêt qui serait évident. Pour des raisons juridiques, la venue de Mehdi Benatia dans son nouveau costume de directeur sportif de l’OM tarde donc à se concrétiser.



Medhi Benatia est attendu ce mercredi après-midi au centre d'entrainement de l'OM. Pas d'officialisation pour le moment mais un échange entre la direction phocéenne et l'ancien Minot. Le but étant pour lui et Pablo Longoria de faire un état des lieux de l'équipe,…

Mais les choses avancent puisque selon les informations de Foot Mercato, Mehdi Benatia est attendu ce mercredi au centre d’entraînement Robert Louis-Dreyfus de Marseille. Aucune officialisation n'est toutefois prévue ou jugée comme imminente et cette visite a simplement pour but de faire un état des lieux de l’équipe, de visiter les installations du club et d’assister au match à Strasbourg samedi soir. En parallèle, Mehdi Benatia et les avocats du club phocéen travaillent toujours sur les détails à régler pour valider son arrivée de manière officielle sans pour autant se placer dans l’illégalité vis-à-vis de la profession d’agent de joueurs auparavant exercé par l’ancien joueur de la Juventus Turin. Foot Mercato précise par ailleurs que Mehdi Benatia n’occupera pas un poste de directeur sportif mais aura un rôle de conseiller sportif, à la manière d’un Luis Campos du côté du Paris Saint-Germain depuis un an et demi.