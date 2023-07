OM ‍: McCourt se pose à la Commanderie, les rumeurs s'emballent

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

A la surprise générale, Frank McCourt s'est posé en hélicoptère au centre d'entrainement de l'OM, pour faire connaissance avec le nouvel entraineur et discuter avec Pablo Longoria. De quoi enfin lancer le mercato du club provençal ?

Après avoir fait venir Pablo Longoria et une partie de son état major aux Etats-Unis pour faire le bilan de la saison il y a quelques semaines, Frank McCourt a décidé de se déplacer à Marseille pour se projeter sur le prochain exercice. La reprise a sonné à l’OM et le nouvel entraineur est en place, en attendant les futures recrues et les internationaux qui ne sont pas tous revenus. Néanmoins, le propriétaire du club phocéen s’est posé à Marseille ce dimanche afin de faire le point avec Pablo Longoria, mais aussi d’être présenté officiellement à Marcelino, le nouvel entraineur de l’OM. C’est en hélicoptère que Frank McCourt s’est posé au centre d’entrainement de la Commanderie, précise La Provence, tenant au passage à démontrer qu’il prenait toujours autant au sérieux son rôle au sein du club phocéen. Nul doute que, outre le discours de présentation auprès du nouvel entraîneur et des joueurs, l’Américain aura à coeur de faire le point sur la situation du club avec Pablo Longoria.

Le mercato enfin lancé cette semaine ?

Le propriétaire américain de l’OM vient pour rencontrer tout l’état-major du club et faire un peu plus la connaissance de Marcelino#TeamOM https://t.co/Sdab0fxNIt — La Provence (@laprovence) July 9, 2023

En effet, avec une seule recrue et aucune vente majeure, le mercato de l’OM est au point mort, même si l’arrivée tardive de Marcelino explique aussi cette prudence rare chez les dirigeants marseillais. Tout devrait se décanter dans les prochains jours, même si le passage de Frank McCourt risque surtout d’alimenter les rumeurs les plus folles. Ceux qui annonçaient un propriétaire aux abonnés absents et désireux de vendre en sont pour leurs frais, tandis que d’autres rêvent de voir McCourt faire un gros chèque pour permettre un mercato ambitieux cet été. L’avenir le dira, alors que l’OM assure avancer en silence sur de nombreux dossiers, et préparer aussi de belles ventes pour renouveler l’effectif.