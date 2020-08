OM : McCourt refuse Gradel, la raison est sidérante !

Dans : OM.

Pour le moment, l’Olympique de Marseille a fait venir deux joueurs sans débourser un centime.

Une arrivée en fin de contrat avec Pape Gueye, un prêt avec option d’achat pour Leonardo Balerdi. De quoi rentrer parfaitement dans les exigences financières de la direction. Si depuis, des sommes plus importantes ont été évoquées pour des joueurs offensifs, un bon plan tend les bras au club provençal. Il s’agit en effet de Max-Alain Gradel, seul réel danger offensif de Toulouse la saison passée, et qui a encore un an de contrat avec la formation désormais descendue en Ligue 2. L’international ivoirien est sur le départ, mais n’a pas trouvé de point de chute. Surtout qu’avec son encombrant salaire, l’attaquant ne sera pas retenu, bien au contraire. Malgré une année de contrat restante, Gradel pourrait être libéré s’il parvient à se trouver un nouveau point de chute, lui qui se voyait bien rejoindre un grand club français la saison dernière.

L’idée pour le TFC est bien évidemment d’économiser son salaire, plus que de récupérer une somme sur un transfert qui sera de toute façon pas énorme pour un joueur de 32 ans. Et c'est dans ce cadre que l'Olympique de Marseille s'est rapproché il y a quelques semaines de Max-Alain Gradel il y a quelques semaines. Et des négociations ont bien lieu avec l'aval d'André Villas-Boas. Mais l'entraîneur portugais a rapidement compris qu'il n'était pour l'instant pas question de voir le joueur toulousain débarquer à l'OM. Selon L'Equipe, Frank McCourt en personne a fait savoir qu'il n'était pas question de faire signer l'attaquant ivoirien de 32 ans, le milliardaire américain ayant été refroidi par les épisodes Strootman et Sertic. McCourt a rappelé à Eyraud et Villas-Boas que désormais il fallait recruter des joueurs de moins de 30 ans afin que le club phocéen puisse faire des bénéfices sur une éventuelle revente. Même si la porte n'est pas totalement fermée pour Max-Alain Gradel, l'OM travaille sur d'autres dossiers.