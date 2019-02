TFC : Marre des tocards de Toulouse, Gradel appelle le PSG et l’OM

Dans : TFC, PSG, OM, Mercato.

Cette saison encore, Max-Alain Gradel est bien l’homme fort de Toulouse dans la course au maintien.

L’ailier de 31 ans est incontestablement le meilleur joueur de l’effectif, mais aussi le plus efficace avec ses 10 buts et 4 passes décisives en championnat. Avec de telles statistiques, l’international ivoirien aurait pu viser une formation plus ambitieuse en Ligue 1. Du moins si l’une d’entre elles s’était manifestée pendant le mercato.

« Il faut poser la question aux clubs plus huppés du championnat. Pourquoi Max Gradel n’a pas beaucoup d’offres ? C’est à ces clubs-là qu’il faut poser la question, s’est interrogé le Toulousain dans un entretien accordé à RMC. Moi, je fais ce que j’ai à faire. Après, je me dis que tout le monde ne peut pas jouer au PSG, à Marseille ou Saint-Etienne, les plus grands clubs du championnat français. Mais ça ne me préoccupe pas, je ne me dis pas: "je devrais jouer là ou là". »

« J’ai le niveau pour le PSG ou l’OM »

Pourtant, l’ancien Stéphanois se verrait bien porter certains maillots en particulier. « Bien sûr, je sais que j’ai le niveau pour jouer que ce soit à Paris ou à Marseille. Bien sûr, a-t-il insisté. Parce que je me dis que c’est encore plus facile de jouer à Paris qu’à Toulouse. Sans manquer de respect à Toulouse. Jouer à Paris avec tous les bons joueurs qu’ils ont, le samedi, c’est plus facile. Il y a du talent, des joueurs à 200 millions… c’est plus facile. Ils peuvent te mettre la balle où tu veux ! Les yeux fermés. »

Reste à savoir s’il n’est pas déjà trop tard. Après avoir refusé des offres l’été dernier, le capitaine va-t-il rester au Téféfé jusqu'à la fin de son contrat en 2021. Rien n’est à exclure selon le principal intéressé. « Ça, je ne sais pas. Si je vous dis oui et que demain, Paris, Marseille ou un autre club dans un autre pays m’appellent… Donc je ne sais pas, je ne peux pas vous dire », a répondu Gradel, qui ne doute absolument pas de ses qualités.