OM : McCourt prêt à virer Garcia...et Eyraud de Marseille ?

Dans : OM, Ligue 1.

L'Olympique de Marseille semblait être reparti sur de bons rails depuis la venue de Mario Balotelli lors du mercato d'hiver, mais le nul contre Angers et la défaite à Bordeaux ont replongé le club phocéen dans ses tourments. Et même si tout espoir de finir sur le podium n'est pas perdu, loin de là même, la crainte de voir l'OM finir sans même un ticket pour l'Europa League existe alors que Rudi Garcia et ses joueurs recevront une formation de Nîmes très joueuse ce week-end. Et selon La Provence, si l'Olympique de Marseille se rate encore en fin de saison, alors le prix à payer pourrait être très élevé.

Et pas que financièrement. En effet, le quotidien régional affirme que Frank McCourt, qui a déjà injecté 190ME dans l'OM, pourrait décider de faire table rase des dirigeants et du staff en place. « McCourt est pragmatique et changera si les résultats ne sont pas là. Il veut encore investir. Il ne se satisfera pas de résultats qui ne sont pas ceux escomptés », a confié un membre de l'entourage du milliardaire américain à La Provence. Autrement dit, Rudi Garcia ne sera pas le seul à payer les pots cassés, et Jacques-Henri Eyraud pourrait avoir lui aussi à rendre des comptes...et les clés de l'Olympique de Marseille. Il reste sept matches à Steve Mandanda et les siens pour éviter ce gâchis.