OM : McCourt prêt à vendre, il exige 250 ME cash !

Dans : OM.

L’Olympique de Marseille va-t-il changer de mains dans les prochaines semaines ? La question se pose d’autant plus avec le départ précipité d’Andoni Zubizarreta.

Depuis près de deux semaines, les rumeurs d’un éventuel rachat par Al-Walid ben Talal se multiplient. Jeudi, le magazine Challenges évoquait un rapprochement entre Kacy Grine, banquier d’affaires français proche conseiller de plusieurs hommes d’affaires saoudiens, et Frank McCourt. Et si pour l’heure, il semblerait que le propriétaire de l’Olympique de Marseille n’ait accepté aucune offre pour vendre le club, il est clair qu’au vu de la situation actuelle, il n’hésitera pas à céder le navire phocéen en cas de proposition XXL. Dans ses colonnes, le journal L’Equipe a d’ailleurs lâché un chiffre concernant les prétentions de Frank McCourt.

A en croire les informations du quotidien national, le natif de Boston « pourrait réfléchir » s’il venait à recevoir un chèque de 250 ME pour le rachat de l’Olympique de Marseille, quatre ans après avoir déboursé 45 ME pour s’offrir le club. Un montant qui permettrait à Frank McCourt de sauver les meubles, lui qui a investi plus de 300 ME dans le club entre les achats de joueurs, les déficits à combler et les salaires monstrueux à payer chaque mois. Reste maintenant à voir si les potentiels acheteurs, forcément alertés par les départs de Garry Cook et d’Andoni Zubizarreta ces derniers jours, seront en mesure de proposer une telle somme à Frank McCourt. C’est ce qu’espèrent de nombreux supporters marseillais, dévastés depuis jeudi soir par l’annonce du départ du directeur sportif espagnol, qui pourrait être imité dans les heures à venir par André Villas-Boas…