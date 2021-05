OM : McCourt ne tient pas ses promesses ? Cliché !

Dans : OM.

En mars dernier, Frank McCourt s’était déplacé à Marseille afin de nommer Pablo Longoria à la présidence du club.

A cette occasion, le propriétaire de l’Olympique de Marseille avait démenti les rumeurs d’une potentielle vente du club. Frank McCourt, qui a rencontré le maire ainsi que plusieurs élus locaux, avait également fait la promesse de se déplacer plus souvent à Marseille afin d’être au plus près de l’OM. « Je serais plus présent à Marseille. Si on rallume la flamme, on peut faire de très grandes choses. Ça m’enthousiasme particulièrement. Ce n’est pas un projet ordinaire, c’est un projet extraordinaire. Mon expérience des derniers jours n’a fait que renforcer cette ambition » détaillait-il. Le Bostonien est bien décidé à tenir ses promesses. Tout d’abord, il est en passe de lâcher près de 30 ME bonus compris pour recruter la priorité de Jorge Sampaoli sur le marché des transferts, Gerson.

En plus d’investir financièrement, Frank McCourt avait aussi promis d’être plus présent à Marseille. Une deuxième promesse de tenue pour l’Américain, présent ce dimanche à Metz afin d’assister au dernier match de la formation de Jorge Sampaoli. En effet, plusieurs supporters ont relayé sur les réseaux sociaux des photos de Frank McCourt à l’hôtel des joueurs de l’Olympique de Marseille. « Sachez qu’il est actuellement à Metz avec les joueurs et il n’y aucun signe de Saoudien » s’est même amusé l’un des supporters de l’OM sur Twitter. Plus que jamais, Frank McCourt semble donc motivé et déterminé à refaire de Marseille un grand du football français. L’homme d’affaires américain ne s’en était pas caché en mars dernier, son projet est de réveiller un géant « endormi » selon lui. Et il se donne toutes les chances d’y arriver en se déplaçant et en prouvant ainsi sa détermination. Pablo Longoria et les supporters de l’OM apprécieront.