OM : Mbaye Niang à Marseille, il ne se cache même plus

Dans : OM.

Même s'il est toujours un joueur de Rennes, Mbaye Niang s'est installé près de Marseille et côtoie déjà ses probables futurs coéquipiers de l'OM.

C'est le secret le moins bien gardé du mercato estival 2020, lequel commencera lundi en France, Mbaye Niang veut rejoindre l'Olympique de Marseille et le club phocéen a fait de l'attaquant rennais sa priorité numéro 1, André Villas-Boas ayant déjà discuté avec l'attaquant formé à Caen. Cependant, malgré tout cela, le Stade Rennais a déjà fait savoir que Mbaye Niang n'allait pas partir pour l'OM si facilement et que Jacques-Henri Eyraud devra lâcher des millions d'euros pour s'offrir le buteur du club breton. Difficile donc d'imaginer une transaction rapide dans ce dossier, l'Olympique de Marseille devant présenter des comptes le moins négatif possible devant la DNCG, et des ventes à plusieurs dizaines de millions d'euros sont impossibles à imaginer dans ce mercato pour l'instant franco-français.

Mais du côté de Mbaye Niang, on ne se prend pas la tête à faire semblant. L'attaquant rennais s'est déjà installé en Provence, et il a déjà été vu avec ses possibles futurs coéquipiers marseillais. Ainsi, le probable futur joueur de l'Olympique de Marseille était en fin de semaine à Aubagne avec Bouna Sarr, les deux footballeurs faisant des emplettes chez les commerçants locaux et posant pour des photos comme l'a relayé un supporter de l'OM. Au moins le message est clair, Mbaye Niang ne se voit pas réellement revenir revivre à Rennes, même si le club phocéen va devoir trouver un accord pour réaliser le rêve de l'attaquant.