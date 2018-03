OM : McCourt lâche 35ME, mais pas dans le mercato de l'OM

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Franck McCourt a déjà investi plus de 120ME pour renforcer l’effectif de Rudi Garcia depuis qu’il a pris le contrôle du club phocéen en octobre 2016.

Et cela devrait se poursuivre dans les prochaines semaines, l’homme d’affaires américain ayant promis d’injecter au moins 200ME pour recruter et ainsi installer l’OM comme l’une des équipes les plus compétitives. Frank McCourt est donc très riche, cela ne fait aucun doute malgré certains choix douteux au mercato (Evra, Sertic, Abdennour).

Et en plus d’être riche, le propriétaire de l’Olympique de Marseille est généreux. En effet, l’AFP informe ce mardi que le patron de l’Olympique de Marseille a fait don mardi de 35ME pour l’ouverture d’un espace artistique au sein de « The Shed » aux Etats-Unis. Preuve que le patron de l’OM est très riche, si certains pouvaient en douter. Et faisons confiance aux conseillers de ce dernier pour profiter de la fiscalité américaine pour ne pas trop y perdre dans cette affaire…