OM : McCourt, Eyraud, Zubi… Garcia n’avait jamais connu ça

Dans : OM, Ligue 1.

Quatrième de Ligue 1 et finaliste de l’Europa League, l’Olympique de Marseille n’a pas atteint son objectif à la fin de la saison.

Privé de la Ligue des Champions, le club phocéen dresse pourtant un bilan positif. Et pour cause, l’OM a regagné le coeur de ses supporters grâce à un superbe parcours européen, le tout avec un effectif que beaucoup jugeaient limité. Autant dire que les dirigeants sont satisfaits du travail de l’entraîneur Rudi Garcia. Cela tombe bien, le technicien est également ravi de collaborer avec le président Jacques-Henri Eyraud et le directeur sportif Andoni Zubizarreta.

« Si je me réfère à ce que je vis depuis 18 mois avec eux, je n'ai jamais été autant en symbiose avec mes dirigeants, a confié le coach olympien dans des propos relayés par La Provence. Ils savent très bien que je ne suis pas en train de leur passer la brosse à reluire. On travaille main dans la main, en toute transparence, et surtout on se dit tout. Le propriétaire Frank McCourt ? J'aime beaucoup cet homme-là parce qu'il est positif, même quand il y a des moments difficiles, parce qu'une saison n'est jamais un long fleuve tranquille. » Sous contrat jusqu’en 2019, Garcia accepterait volontiers une prolongation.